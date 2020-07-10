Австрия назвала решение Турции в отношении Собора Святой Софии шагом "в сторону от Европы"

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг назвал решение Турции превратить Собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть "шагом в сторону от Европы".

Заявление министра цитирует МИД Австрии в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Мы глубоко сожалеем из-за сегодняшнего решения Турции превратить Айя-София в мечеть и не можем этого понять! Ликвидация статуса музея, открытого для всех культур и религий, это еще один шаг в сторону от Европы!", - отметил глава австрийского МИД.

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В пятницу высший административный суд Турции позволил изменить статус собора Айя-София, аннулировав решение 1934 года о преобразовании собора в музей.

Мгновенно после решения суда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган издал указ, которым официально предоставил Собору Святой Софии в Стамбуле статус мечети.

Собор, построенный в VI веке при византийском императоре Юстиниане I, почти тысячелетие считался крупнейшим в мире христианским храмом.

После захвата Константинополя османами в 1453 году собор переделали в мечеть, пристроив вокруг него четыре минарета. Музеем Айя-София стала в 1934 году по решению основателя современного турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка.

С 1985 года собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Накануне решения суда пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин заявил, что преобразование собора в мечеть не означает его закрытия для туристов.