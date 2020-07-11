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Трамп заявив, що не хоче виводити США з НАТО і розповів про кібератаку на "фабрику тролів"

Субота, 11 липня 2020, 14:01

Президент США Дональд Трамп заявив, що не хоче виходу своєї країни з НАТО і розповів про проведення кібератаки проти російської "фабрики тролів".

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп сказав в інтерв'ю The Washington Post.

"Ні, я не хочу виходити. Але я хочу, щоб вони (союзники НАТО - ред.) платили свою справедливу частку", - сказав Трамп.

Говорячи про свої зусилля по боротьбі з Росією, президент США також зазначив, що йому вдалося переконати членів НАТО збільшити свій внесок в трансатлантичний альянс.

"Я зібрав 140 мільярдів доларів у країн НАТО, довівши загальну суму до 400 мільярдів (протягом трьох років), і яка мета НАТО? Росія", - сказав він.

Трамп також вперше підтвердив, що у 2018 році США провели кібератаку на компанію "Агентство інтернет-досліджень", відому як "фабрика тролів".

На питання, чи почав він атаку, Трамп відповів: "Правильно".

Трамп сказав, що у 2016 році президент Барак Обама "знав до виборів, що Росія грає з цим. Або йому сказали. Так це чи ні, хто знає? І він нічого не сказав. І причина, по якій він нічого не сказав, полягала в тому, що він не хотів чіпати це, тому що він думав, що Хілларі Клінтон перемагає".

Трамп зазначив, що прийняв рішення про кібератаку на основі розвідувальних даних про втручання Росії у вибори США. "Подивіться, ми зупинили це", - сказав він.

У лютому 2019 року The Washington Post повідомила, що командування США в листопаді 2018 провело кібератаку проти "фабрики тролів". За даними видання, в результаті атаки офіс компанії виявився повністю відключений від інтернету. "Федеральне агентство новин", яке пов'язують з "фабрикою тролів" і російським бізнесменом Євгеном Пригожиним, підтвердило факт атаки.

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