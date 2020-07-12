Вибори у Польщі: Качинського потролили на виборчий дільниці

Президент правлячої польської партії Ярослав Качинський на виборчий дільниці зіткнувся із "пародією на себе".

Як повідомляє Onet.pl, це сталося, коли президент ПіС підходив за виборчим бюлетенем.

До нього підскочив невідомий чоловік, одягнутий у маску, на яку було прикріплено фотопортрет Качинського. На зворотній частині його футболці був напис "Переможемо зло зі сміхом".

Фотографії цього інциденту обійшли польські ЗМІ та соціальні мережі. Як зазначається, після голосування Качинський відмовився відповідати на запитання журналістів.

Нагадаємо, у Польщі проходить другий тур виборів президента. За посаду борються чинний глава держави Анджей Дуда та кандидат від опозиції, мер Варшави Рафал Тшасковський.

Виборчі дільниці відкрилися о 7 годині ранку і працюватимуть до 21:00. Через пандемію COVID-19 вибори проводяться в санітарному режимі. Маски обов'язкові на дільницях.

За результатами першого туру Дуда здобув 43,5% голосів, натомість за його конкурента Тшасковського віддали свої голоси 30,46% виборців.

Відповідно до останнього опитування, Тшасковський лідирував з мінімальним відривом. Він отримав підтримку 47,4% виборців. Дуду підтримують 45,7% респондентів. Важливо, що 6,9% опитаних досі не визначилися, за кого віддадуть свій голос.