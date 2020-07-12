Выборы в Польше: Качинского потролили на избирательном участке
Президент правящей польской партии Ярослав Качинский на избирательном участке столкнулся с "пародией на себя".
Как сообщает Onet.pl, это произошло, когда президент ПиС подходил по избирательным бюллетенем.
К нему подскочил неизвестный мужчина, одетый в маску, на которую был прикреплен фотопортрет Качинского. На обратной части его футболке была надпись "Победим зло со смехом".
Фотографии этого инцидента обошли польские СМИ и социальные сети. Как отмечается, после голосования Качинский отказался отвечать на вопросы журналистов.
Напомним, в Польше проходит второй тур выборов президента. За пост борются действующий глава государства Анджей Дуда и кандидат от оппозиции, мэр Варшавы Рафал Тшасковский.
Избирательные участки открылись в 7:00 утра и будут работать до 21:00. Из-за пандемии COVID-19 выборы проводятся в санитарном режиме. Маски обязательны на участках.
По результатам первого тура Дуда получил 43,5% голосов, за его конкурента Тшасковского отдали свои голоса 30,46% избирателей.