Выборы в Польше: Качинского потролили на избирательном участке

Президент правящей польской партии Ярослав Качинский на избирательном участке столкнулся с "пародией на себя".

Как сообщает Onet.pl, это произошло, когда президент ПиС подходил по избирательным бюллетенем.

К нему подскочил неизвестный мужчина, одетый в маску, на которую был прикреплен фотопортрет Качинского. На обратной части его футболке была надпись "Победим зло со смехом".

Фотографии этого инцидента обошли польские СМИ и социальные сети. Как отмечается, после голосования Качинский отказался отвечать на вопросы журналистов.

Напомним, в Польше проходит второй тур выборов президента. За пост борются действующий глава государства Анджей Дуда и кандидат от оппозиции, мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

Избирательные участки открылись в 7:00 утра и будут работать до 21:00. Из-за пандемии COVID-19 выборы проводятся в санитарном режиме. Маски обязательны на участках.

По результатам первого тура Дуда получил 43,5% голосов, за его конкурента Тшасковского отдали свои голоса 30,46% избирателей.