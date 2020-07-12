У Польщі проходить другий тур виборів президента

У Польщі в неділю проходить другий тур виборів президента. За посаду борються чинний глава держави Анджей Дуда та кандидат від опозиції, мер Варшави Рафал Тшасковський.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Виборчі дільниці відкрилися о 7 годині ранку і працюватимуть до 21:00. Через пандемію COVID-19 вибори проводяться в санітарному режимі. Маски обов'язкові на дільницях.

За результатами першого туру Дуда здобув 43,5% голосів, натомість за його конкурента Тшасковського віддали свої голоси 30,46% виборців.

Відповідно до останнього опитування, Тшасковський лідирував з мінімальним відривом. Він отримав підтримку 47,4% виборців. Дуду підтримують 45,7% респондентів. Важливо, що 6,9% опитаних досі не визначилися, за кого віддадуть свій голос.

Дуда напередодні другого туру запропонував внести у Конституцію зміну, яка заборонить ЛГБТ-парам всиновлювати дітей.

Він підписав проєкт конституційної поправки, яка тепер надійде у Сейм. Для зміни Конституції необхідна більшість, що становить дві третини нижньої палати парламенту. Після виборів у жовтні PiS не має достатньої кількості голосів для проведення таких змін.

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