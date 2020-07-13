Антиурядові протести четвертий день тривають в Болгарії

Десятки тисяч болгар вийшли у неділю на акції протесту в Софії та інших великих містах країни з вимогою відставки уряду і генерального прокурора Івана Гешева.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

У Софії пройшов безпрецедентний за розміром марш з часу протестів проти уряду в червні 2013 року. О 8 годині вечора громадяни розтягнулися в широку колону, довжиною понад кілометр.

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У Варні відбулася велика хода, в якій взяли участь тисячі осіб.

У п'ятницю ввечері прем’єр-міністр Бойко Борисов оголосив, що не піде у відставку, оскільки нікому буде "провести країну через кризу".

Антиурядові протести у Болгарії відбуваються вже четвертий день поспіль.

Громадський гнів спалахнув у вівторок, коли політик від правоцентристської партії "Демократична Болгарія" Христо Іванов намагався дістатися до громадського пляжу на узбережжі Чорного моря, але його зупинили офіцери Національної служби охорони, що охороняли сусідній особняк Ахмеда Догана, колишнього лідера партії "Рух за права і свободи" (ДПС).

Дії служби охорони розкритикував президент Румен Радев й 9 липня у президентській адміністрації відбулися обшуки. Радника президента з питань безпеки і оборони Іллю Мілушева і секретаря з правових питань та антикорупції Пламена Узунова пізніше затримали. По обіді у четвер в Софії відбулися акції протесту проти виконавчої влади і на підримку Радева.

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На вихідних Радев звернувся до нації, вимагаючи відставки уряду прем'єр-міністра Бойка Борисова та генерального прокурора Івана Гешева.

Він заявив, що народ вийшов на протести, бо повстав проти "корупції, прищеплення страху, прокурорського рекету та грабежу, тиску на ​​свободу слова, недобросовісної брехні".

Близький до опозиційної Соціалістичної партії Радев є жорстким критиком болгарського уряду, якому він закидає "зв'язки з олігархами".