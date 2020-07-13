Антиправительственные протесты четвертый день продолжаются в Болгарии

Десятки тысяч болгар вышли в воскресенье на акции протеста в Софии и других крупных городах страны с требованием отставки правительства и генерального прокурора Ивана Гешева.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

В Софии прошел беспрецедентный по размеру марш со времени протестов против правительства в июне 2013 года. В 8 часов вечера граждане растянулись в широкую колонну, длиной более километра.

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В Варне состоялось большое шествие, в котором приняли участие тысячи человек.

В пятницу вечером премьер-министр Бойко Борисов объявил, что не уйдет в отставку, поскольку некому будет "провести страну через кризис".

Антиправительственные протесты в Болгарии проходят уже четвертый день подряд.

Общественный гнев вспыхнул во вторник, когда политик от правоцентристской партии "Демократическая Болгария" Христо Иванов пытался добраться до общественного пляжа на побережье Черного моря, но его остановили офицеры Национальной службы охраны, охранявшие соседней особняк Ахмеда Догана, бывшего лидера партии "Движение за права и свободы "(ДПС).

Действия службы охраны раскритиковал президент Румен Радев и 9 июля в президентской администрации прошли обыски. Советника президента по вопросам безопасности и обороны Илью Милушева и секретаря по правовым вопросам и антикоррупции Пламена Узунова позже задержали. После обеда в четверг в Софии прошли акции протеста против исполнительной власти и на поддержку Радева.

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На выходных Радев обратился к нации, требуя отставки правительства премьер-министра Бойко Борисова и генерального прокурора Ивана Гешева.

Он заявил, что народ вышел на протесты, потому что восстал против "коррупции, привития страха, прокурорского рэкета и грабежа, давления на свободу слова, недобросовестной лжи".

Близкий к оппозиционной Социалистической партии Радев является жестким критиком болгарского правительства, которое он обвиняет в "связях с олигархами".