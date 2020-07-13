Германия считает, что может избежать второй волны коронавируса

Германия может предотвратить вторую волну коронавируса осенью, если люди будут бдительными, особенно во время летнего отпуска.

Об этом заявил в понедельник министр здравоохранения Йенс Шпан, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Шпан сказал, что важно быть бдительным во время поездки за границу, и добавил, что его беспокоят фотографии, на которых люди отдыхают на вечеринках на Майорке и игнорируют правила социального дистанцирования.

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"Я понимаю нетерпение, но там, где есть вечеринки, риск заражения особенно высок", - сказал он.

"Вот почему сейчас, особенно в дни отпусков, мы должны пытаться предотвратить заражение. Мы не должны автоматически ожидать "вторую волну" осенью и зимой. Вместе, как общество, мы можем предотвратить ее, как мы делали это уже однажды: сломать волну и контролировать пандемию ", - подчеркнул министр.

Он добавил, что более 15,5 миллиона человек установили в Германии приложение для предупреждения о коронавирусе. 500 тысяч человек прошли тестирование на COVID-19 на прошлой неделе, больше всего с начала пандемии.



