На кордоні з Угорщиною сформувалася черга з близько 200 авто

На кордоні з Угорщиною біля пункту пропуску "Тиса" зібралася черга з близько 200 авто.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Перед пунктом пропуску "Тиса" спостерігається накопичення легкових автомобілів, які прямують на виїзд з України. Наразі на оформлення очікують близько 200 транспортних засобів", - йдеться у повідомленні прикордонників, опублікованому близько 13:30.

У Держприкордонслужбі зазначають, що основними причинами збільшення кількості людей, які їдуть до Угорщини, є можливість транзитного проїзду через територію Угорщини громадянами України, що мають право на тимчасове або постійне проживання на території країн Євросоюзу, а також анонсовані наміри уряду Угорщини щодо посилення протиепідемічних обмежень під час в’їзду до Угорщини.

"Керівництво Чопського прикордонного загону організувало взаємодію із представниками поліції Угорщини з метою прискорення здійснення контрольних операцій щодо громадян, які перетинають державний кордон. Громадян, які планують поїздки до Угорщини, просимо врахувати ситуацію, що склалася", - додають у повідомленні.

Нагадаємо, у неділю стало відомо, що Угорщина планує переглянути критерії надання дозволу на перетин своїх кордонів та розділити всі країни на три групи, відповідно до поширення у них коронавірусу.

Україна може потрапити до "червоного" списку.