Угорщина анонсує перегляд принципів перетину кордону – Україна у червоній зоні

Угорський уряд на своєму найближчому засіданні планує розділити всі країни на три групи, відповідно до поширення у них коронавірусу.

Як повідомляє сайт уряду Угорщини, про це заявив лава офісу прем’єр-міністра Угорщини Гергели Гуляш.

За його словами, такі кроки вводяться через ризики другої хвилі корона вірусу.

Групи впливають на умови прибуття з цих країн громадян Угорщини. У випадку "зеленої" групи від них не вимагається дотримання карантину, у випадку "жовтої" - карантин до першого негативного тестування.

У випадку країн із "червоної" зони, для завершення карантину необхідно здача двох тестів.

Наразі Україну планується включити до "червоного" списку – країн із найбільшими ризиками. Туди також потрапила Молдова, Білорусь, Албанія, Боснія та Герцеговина, Косово та Північна Македонія, а також країни Азії, Африки та Південної Америки.

При цьому Росія, де випадки зараження є набагато массовішими, віднесено до "жовтої" зони.

Втім, за його словами речника уряду, розподіл країн по групах ризику буде переглядатися щотижнево. Наразі найімовірнішим є збільшення збільшення "червоної" та "жовтої" груп.

Окремо підкреслюється, що транзит та вантажні перевезення є винятками з цих правил.

Нагадаємо, наразі Угорщина дозволяє транзит через свою територію для поїздок у країни, які дозволяють в’їзд для українців. Чи збережеться ця норма – нараз невідомо.

Про "коронавірусні" відпустки можна почитати у статті "Грецькі уроки: як уникнути депортації під час поїздок до ЄС у епоху коронавірусу".