На границе с Венгрией сформировалась очередь из 200 авто

На границе с Венгрией у пункта пропуска "Тиса" собралась очередь из 200 авто.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Перед пунктом пропуска "Тиса" наблюдается скопление легковых автомобилей, следующих на выезд из Украины. Сейчас оформления ожидают около 200 транспортных средств", - говорится в сообщении пограничников, опубликованном около 13:30.

В Госпогранслужбе отмечают, что основными причинами увеличения количества людей, которые едут в Венгрию, могут быть возможность транзитного проезда через территорию Венгрии гражданами Украины, имеющими право на временное или постоянное проживание на территории стран Евросоюза, а также анонсированные намерения правительства Венгрии по усилению противоэпидемических ограничений при въезде в страну.

"Руководство Чопского пограничного отряда организовало взаимодействие с представителями полиции Венгрии с целью ускорения осуществления контрольных операций в отношении граждан, пересекающих государственную границу. Граждан, планирующих поездку в Венгрию, просим учесть сложившуюся ситуацию", - добавляют в сообщении.

Напомним, в воскресенье стало известно, что Венгрия планирует пересмотреть критерии предоставления разрешения на пересечение своих границ и разделить все страны на три группы, в соответствии с распространением в них коронавируса.

Украина может попасть в "красный" список.