ЄС розкритикував Білорусь за відмову реєструвати суперника Лукашенка

Європейський союз засудив рішення Центральної виборчої комісії Білорусі відмовити у реєстрації кандидатом в президенти опозиціонеру Віктору Бабарико.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві головного дипломата ЄС Жозепа Борреля, яку розповсюдила Європейська служба зовнішніх дій.

"Довільне виключення кандидатів обмежує можливість білоруського народу висловити свою волю і вже підриває загальну цілісність та демократичний характер виборів. Відмовляючи у реєстрації Віктору Бабарико та Валерію Цепкалу, білоруська влада не змогла забезпечити змістовні та конкурентні політичні змагання", - йдеться у заяві.

ЄС очікує, що Білорусь буде поважати права білоруських громадян на свободу вираження поглядів та мирних зібрань протягом тижнів перед виборами.

"ЄС залишається прихильним до посилення взаємодії з білоруським народом та громадянським суспільством. Ми підтримуємо незалежність та суверенітет Білорусі, але права людини та демократія залишатимуться на передньому плані міркувань ЄС при формуванні її політики щодо країни", - зазначили в Брюсселі.

Нагадаємо, у ЦВК Білорусі заявили, що Бабарико незаконно використовував іноземну фінансову допомогу під час кампанії - ресурси Белгазпромбанку, яким він раніше керував, і який на 99% належить російським компаніям.

18 червня правоохоронці Білорусі назвали Бабарика, який оголосив про намір балотуватися у президенти, ватажком злочинної групи. Зранку цього ж дня його разом із сином Едуардом затримали.

Після початку президентської кампанії Бабарика був поміщений в СІЗО. Йому пред'явили звинувачення у відмиванні грошей, ухилянні від сплати податків і даванні хабаря.

Європейський Союз виступив із закликом негайно звільнити Віктора Бабарико.

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