ЕС раскритиковал Беларусь за отказ регистрировать соперника Лукашенко

Европейский Союз осудил решение Центральной избирательной комиссии Беларуси отказать в регистрации кандидатом в президенты оппозиционеру Виктору Бабарыко.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении главного дипломата ЕС Жозепа Борреля, которое распространила Европейская служба внешних действий.

"Произвольное исключение кандидатов ограничивает возможность белорусскому народу выразить свою волю и подрывает общую целостность и демократический характер выборов. Отказывая в регистрации Виктору Бабарыко и Валерию Цепкало, белорусская власть не смогла обеспечить содержательные и конкурентные политические соревнования", - говорится в заявлении.

ЕС ожидает, что Беларусь будет уважать права белорусских граждан на свободу слова и мирных собраний в течение недель перед выборами.

"ЕС остается приверженным усилению взаимодействия с белорусским народом и гражданским обществом. Мы поддерживаем независимость и суверенитет Беларуси, но права человека и демократия будут оставаться на переднем плане для ЕС при формировании политики в отношении страны", - отметили в Брюсселе.

Напомним, в ЦИК Беларуси заявили, что Бабарыко незаконно использовал иностранную финансовую помощь во время кампании - ресурсы Белгазпромбанка, которым он раньше руководил и который на 99% принадлежит российским компаниям.

18 июня правоохранители Беларуси назвали Бабарыко, который объявил о намерении баллотироваться в президенты, главарем преступной группы. Утром этого же дня вместе с сыном Эдуардом задержали.

После начала президентской кампании Бабарыко был помещен в СИЗО. Ему предъявили обвинение в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки.

Европейский Союз выступил с призывом немедленно освободить Бабарыко.

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