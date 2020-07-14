ЦВК Білорусі не зареєструвала кандидатом в президенти головного опонента Лукашенка

Центральна виборча комісія Білорусі відмовилася реєструвати кандидатом в президенти опозиціонера Віктора Бабарико.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на білоруську редакцію "Радіо Свобода".

Причиною такого рішення представники ЦВК назвали лист, який вони отримали від Комітету держконтролю, в якому було зазначено, що Бабарико нібито керував "злочинною групою".

Голова ЦВК Білорусі Лідія Ярмошина визнала, що ініціативна група зібрала понад 100 000 підписів за кандидата. У декларації було зазначено незначні недоліки: не вказано повернення грошових коштів у розмірі 283,43 рублі та дохід від депозитів у розмірі 1263,99 доларів та 0,05 євро. Була помилка і з прибутковістю по облігаціях Міністерства фінансів - вказано на 65 доларів менше, але на 95 євро більше. Це менше 20% річного доходу, помилка незначна.

Але Ярмошина заявила що в декларації не було зазначено матеріальних коштів з іноземних рахунків. Комітет державного контролю стверджує, що "злочинна група" отримувала злочинні доходи, а незаконні дії Бабарика як "лідера злочинної групи" були "підтверджені" конфіскованими матеріалами та допитами підозрюваних.

За даними комітету, Бабарико нібито отримав незадекларовані $350 тисяч доларів. Однак судового розгляду у його справі не було, і, відповідно, його не визнали винним.

Державна аудиторська служба також стверджує, що Бабарико незаконно використовував іноземну фінансову допомогу під час кампанії - ресурси Белгазпромбанку, яким він раніше керував, і який на 99% належить російським компаніям.

За словами Ярмошиної, деякі члени ініціативної групи працювали в банку та брали участь у виборчій кампанії в робочий час та з використанням робочої сили, що є порушенням Виборчого кодексу.

Нагадаємо, 18 червня правоохоронці Білорусі назвали Бабарика, який оголосив про намір балотуватися у президенти, ватажком злочинної групи. Зранку цього ж дня його разом із сином Едуардом затримали.

Після початку президентської кампанії Бабарика був поміщений в СІЗО. Йому пред'явили звинувачення у відмиванні грошей, ухилянні від сплати податків і даванні хабаря.

Бабарико до травня 2020 року очолював "Белгазпромбанк", білоруську дочку "Газпромбанку", який, своєю чергою, належить російському Газпрому.

Свою посаду він залишив після оголошення про намір узяти участь у президентських виборах. Наразі Бабарико та його син перебувають під арештом.

Європейський союз виступив із закликом негайно звільнити Віктора Бабарико.

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