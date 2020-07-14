Макрон пропонує зробити обов'язковим носіння масок у громадських місцях

Президент Франції Еммануель Макрон висловився за обов'язкове носіння масок у всіх громадських будівлях країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

"Я сподіваюся, що в найближчі тижні ми зробимо обов'язковими маски у всіх громадських місцях, закритих, наприклад, з 1 серпня", - сказав Макрон.

Він зазначив, що у Франції жителі досить дисципліновані в тому, що стосується носіння масок у транспорті.

"Це працює дуже добре, але в закритих громадських місцях це трохи хаотично...Це означає, що такі речі повинні бути організовані", - сказав він, підкресливши, що рекомендує "усім співгромадянам якомога більше носити маску, коли вони на вулиці, і тим більше, коли вони знаходяться в закритому місці".

Відповідаючи на питання про небезпеку другої хвилі, Макрон сказав, що "у нього є побоювання":

"Ми вийшли з першого піку, вся країна мобілізована, і у нас є результати, оскільки нам вдалося стримати вірус і повернутися до майже нормального життя. Але є ознаки, що вона (друга хвиля, - ред.) прискорюється, у нас є ознаки того, що в деяких місцях проблема знову виникає", - підкреслив він.