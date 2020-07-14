Макрон предлагает сделать обязательным ношение масок в общественных местах

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался за обязательное ношение масок во всех общественных зданиях страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

"Я надеюсь, что в ближайшие недели мы сделаем обязательной маску во всех общественных местах, закрытых, например, с 1 августа", - сказал Макрон.

Он отметил, что во Франции жители довольно дисциплинированы в том, что касается ношения масок в транспорте.

"Это работает очень хорошо, но в закрытых общественных местах это немного хаотично...Это означает, что такие вещи должны быть организованы", - сказал он, подчеркнув, что рекомендует "всем согражданам как можно больше носить маску, когда они на улице, и тем более, когда они находятся в закрытом месте".

Отвечая на вопрос об опасности второй волны, Макрон сказал, что "у него есть опасения":

"Мы вышли из первого пика (...), вся страна мобилизована, и у нас есть результаты, поскольку нам удалось сдержать вирус и вернуться к почти нормальной жизни. Но есть признаки, что она (вторая волная, - ред.) ускоряется, у нас есть признаки того, что в некоторых местах проблема вновь возникает", - подчеркнул он.