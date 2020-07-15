Латвія хоче позбавляти віз і дозволу на проживання порушників самоізоляції

У Латвії планують позбавляти віз та посвідок на тимчасове проживання громадян третіх країн, які порушують режим самоізоляції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство LETA.

На засіданні у четвер латвійський уряд підтримав поправки в нормативно-правову базу, які дозволять анулювати візи і посвідки на тимчасове проживання для громадян третіх країн, які порушують правила самоізоляції. Це рішення ще повинен схвалити Сейм Латвії.

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Відзначається, що до скасування візи або тимчасової посвідки на проживання людина матиме право давати пояснення, і кожен випадок буде аналізуватися індивідуально.

Порушники самоізоляції також можуть бути оштрафовані до 2000 євро.

Крім того, уряд ухвалив рішення, за якими з четверга кожен мандрівник, що прибуває до країни міжнародними авіарейсами, проходитиме спеціальне анкетування і буде зареєстрований.

Спочатку дані будуть збиратися у паперовому вигляді, але протягом декількох тижнів буде розроблено рішення, що дозволить реєстрацію в електронній формі. Вимога про реєстрацію також поширюватиметься на тих, хто прибуває в Латвію на приватними літаками і яхтами.

Всіх приїжджих будуть анкетувати і потім, в залежності від того, з якої країни прибула ця людина, дані будуть передані Центру з профілактики та контролю захворювань (ЦПКЗ) і Державної поліції. Після закінчення 14 днів дані мандрівників будуть видалені.

Держсекретар Міністерства охорони здоров'я Дайна Мурмане-Умбрашко повідомила, що метою анкетування буде з'ясувати, які країни мандрівник відвідав за попередні 14 днів до прибуття в Латвію.