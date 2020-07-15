Латвия хочет лишать виз и вида на жительство нарушителей самоизоляции

В Латвии планируют лишать виз и видов на временное жительство граждан третьих стран, нарушающих режим самоизоляции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство LETA.

На заседании в четверг латвийское правительство поддержало поправки в нормативно-правовую базу, которые позволят аннулировать визы и вида на временное жительство для граждан третьих стран, нарушающих правила самоизоляции. Это решение еще должен одобрить Сейм Латвии.

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Отмечается, что до отмены визы или временного вида на жительство человек имеет право дать объяснения, и каждый случай будет анализироваться индивидуально.

Нарушители самоизоляции также могут быть оштрафованы до 2000 евро.

Кроме того, правительство приняло решение, по которому с четверга каждый путешественник, прибывающий в страну международными авиарейсами, будет проходить специальное анкетирование и будет зарегистрирован.

Сначала данные будут собираться в бумажном виде, но в течение нескольких недель будет разработано решение, которое позволит регистрацию в электронной форме. Требование о регистрации также будет распространяться на тех, кто прибывает в Латвию на частных самолетах и ​​яхтами.

Всех приезжих будут анкетировать и затем, в зависимости от того, из какой страны прибыл этот человек, данные будут переданы Центру по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ) и Государственной полиции. По истечении 14 дней данные путешественников будут удалены.

Госсекретарь Министерства здравоохранения Дайна Мурмане-Умбрашко сообщила, что целью анкетирования будет выяснить, какие страны путешественник посетил за предыдущие 14 дней до прибытия в Латвию.