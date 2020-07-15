Латвия хочет лишать виз и вида на жительство нарушителей самоизоляции
В Латвии планируют лишать виз и видов на временное жительство граждан третьих стран, нарушающих режим самоизоляции.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство LETA.
На заседании в четверг латвийское правительство поддержало поправки в нормативно-правовую базу, которые позволят аннулировать визы и вида на временное жительство для граждан третьих стран, нарушающих правила самоизоляции. Это решение еще должен одобрить Сейм Латвии.
Отмечается, что до отмены визы или временного вида на жительство человек имеет право дать объяснения, и каждый случай будет анализироваться индивидуально.
Нарушители самоизоляции также могут быть оштрафованы до 2000 евро.
Кроме того, правительство приняло решение, по которому с четверга каждый путешественник, прибывающий в страну международными авиарейсами, будет проходить специальное анкетирование и будет зарегистрирован.
Сначала данные будут собираться в бумажном виде, но в течение нескольких недель будет разработано решение, которое позволит регистрацию в электронной форме. Требование о регистрации также будет распространяться на тех, кто прибывает в Латвию на частных самолетах и яхтами.
Всех приезжих будут анкетировать и затем, в зависимости от того, из какой страны прибыл этот человек, данные будут переданы Центру по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ) и Государственной полиции. По истечении 14 дней данные путешественников будут удалены.
Госсекретарь Министерства здравоохранения Дайна Мурмане-Умбрашко сообщила, что целью анкетирования будет выяснить, какие страны путешественник посетил за предыдущие 14 дней до прибытия в Латвию.