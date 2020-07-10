Латвія частково повертає обмеження для ресторанів та масових заходів

Латвія частково повернула карантинні обмеження для ресторанів та масових заходів через ризики зростання кількості заражень коронавірусом.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на LA, таке рішення сьогодні ухвалив уряд.

За столиками всередині закладів одночасно може перебувати не більше 4 людей, якщо вони не члени родини, які проживають разом. На літніх терасах це обмеження становить 8 людей.

Також заклади зобов’язують у помітних місцях розмістити оголошення, яка максимальна кількість відвідувачів може одночасно знаходитися у приміщенні.

Також обмежують робочі години закладів – відвідувачів можна приймати з 6 ранку до 12 ночі. Аналогічні обмеження запроваджуються для спортивних, культурних і релігійних закладів. Виняток зробили тільки для кінопоказів просто неба.

Причиною рішення стало помітне зростання кількості нових заражень коронавірусом протягом останнього тижня. За останню добу після 1841 тестів виявили 11 нових хворих.

Перед цим добова кількість заражень востаннє перевищувала 10 наприкінці травня, а в червні неодноразово були дні з нульовим приростом хворих. 30 червня країна скасувала масковий режим у громадському транспорті.

За словами міністерки охорони здоров'я Ілзе Вінькеле, про другу хвилю поки що говорити рано, але наступні дні стануть вирішальними для того, чи будуть нові кроки з посилення карантину.

Вона зазначила, що переважна більшість останніх заражень – переважно люди, які повернулися з-за кордону та їхні найближчі контакти.

З початку епідемії у Латвії з близько 2 млн населення зареєстрували 1165 заражень коронавірусом та 30 смертей.