Україна спростила подорожі до Албанії та Єгипту: без карантину після повернення

Кабінет міністрів України підвищив з 40 до 55 активних хворих з COVID-19 на 100 тисяч населення показник для розподілу країн на "червону" і "зелену" зони.

Відповідну постанову уряд затвердив з доопрацюванням на засіданні в середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Проєктом акту пропонується встановити, що державами зі значним поширенням COVID-19 вважаються ті, де кількість активних випадків захворювання COVID-19 перевищує 55 осіб на 100 тисяч населення. Раніше цей показник був на рівні 40. Ми його встановлювали, коли в Україні було 37 активних хворих на 100 тисяч населення. Зараз цей показник становить в Україні 62 ", - прокоментував рішення міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ході засідання.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій у своємуTelegram-каналі підтвердив, що уряд ухвалив рішення, яке дозволяє після повернення з Єгипту та Албанії не проходити двотижневу обсервацію або самоізоляцію чи робити тест на коронавірус.

"Гарні новини для тих, хто планує відпочинок в Єгипті або Албанії. Щойно Уряд змінив критерії щодо країн, які відносяться до "червоної зони". Тепер після повернення з Єгипту чи Албанії НЕ ПОТРІБНО проходити 14-денну обсервацію/самоізоляцію або робити тестування на COVID-19", - написав він.

В Україні без самоізоляції і обсервації донині пускали людей з країн "зеленої" зони, де кількість активних випадків COVID-19 менше 40 на 100 тисяч населення.

Станом на 9 липня на сайті МОЗ є 9 країн, які входять до "червоної зони", але за рішенням уряду вважатимуться країнами "зеленої зони". Серед них - Албанія, яка є однією з небагатьох країн Європи, що приймає у себе українських туристів.

Також "зеленими" повинні стати Пакистан, Чехія, Болгарія, Есватіні, Сальвадор, Гвінея-Бісау, Єгипет і Бангладеш.

Варто підкреслити, що урядова постанова ще не набула чинності.