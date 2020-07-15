Украина упростила путешествия в Албанию и Египет: без карантина после возвращения

Кабинет министров Украины повысил с 40 до 55 активных больных с COVID-19 на 100 000 населения показатель для распределения стран на "красную" и "зеленую" зону.

Соответствующее постановление правительство утвердило с доработкой на заседании в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Проектом акта предлагается установить, что государствами со значительным распространением COVID-19 считаются те, где количество активных случаев заболевания COVID-19 превышает 55 чел. на 100 тыс. населения. Ранее этот показатель был на уровне 40. Мы его устанавливали, когда в Украине было 37 активных больных на 100 тыс. населения. В настоящее время этот показатель составляет в Украине 62",- прокомментировал решение министр здравоохранения Максим Степанов в ходе заседания.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий в своемуTelegram-канале подтвердил, что правительство приняло решение, которое позволяет после возвращения из Египта и Албании не проходить двухнедельную обсервацию или самоизоляцию или делать тест на коронавирус.

"Хорошие новости для тех, кто планирует отдых в Египте или Албании. Только что правительство изменило критерии в отношении стран, которые относятся к "красной зоне". Теперь после возвращения из Египта или Албании НЕ НУЖНО проходить 14-дневную обсервацию/самоизоляцию или делать тестирование на COVID-19", - написал он.

В Украине без самоизоляции и обсервации по сей день пускали людей из стран "зеленой" зоны, где количество активных случаев COVID-19 менее 40 на 100 тыс. населения.

По состоянию на 9 июля на сайте Минздрава есть 9 стран, входящих в "красную зону", но по решению правительства будут считаться странами "зеленой зоны". Среди них - Албания, которая является одной из немногих стран Европы, которая принимает у себя украинских туристов.

Также "зелеными" должны стать Пакистан, Чехия, Болгария, Есватини, Сальвадор, Гвинея-Бисау, Египет и Бангладеш.

Следует подчеркнуть, что правительственное постановление еще не вступило в силу.