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Албанія потрапила в "червоний" список України: після повернення потрібна обсервація

Вівторок, 7 липня 2020, 13:34

Албанія увійшла до списку України країн "червоної зони" за показниками захворюваності на COVID-19 - це означає, що громадяни, які відвідують країну, після повернення повинні пройти 14-денну обсервацію. 

Про це повідомило державне агентство розвитку туризму, пише "Європейська правда". 

"Оновлено список країн "червоної" та "зеленої" зон станом на 6 липня. Інформація щодо п’яти країн, куди можуть полетіти на відпочинок українці: до червоної зони потрапила Албанія. "Червоними" лишаються Чорногорія і Єгипет", - йдеться в повідомленні.

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Туреччина та Хорватія перебувають у зеленій зоні.

Громадяни, які приїжджають з країн "червоної зони" в Україну, мають проходити обсервацію 14 днів чи скористатись додатком "Дій вдома".

Кабінет міністрів своїм рішенням дозволив припиняти режим самоізоляції або обсервації тим, хто в’їжджає на територію України з "червоної зони" за умови, якщо вони зроблять тест на COVID-19 методом ПЛР після перетину державного кордону і матимуть негативний результат.

Українці можуть перевірити можливість в'їзду за кордон за кількома сервісами: список.

Нагадуємо: в‘їзд в ЄС загалом залишається закритим для громадян України, крім окремих категорій українців. Купівля квитка на рейс не гарантує дозволу на перетин кордону.

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