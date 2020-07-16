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Болгарія: після тижня масових протестів троє міністрів підуть у відставку

Четвер, 16 липня 2020, 09:55

Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов у середу попросив міністрів фінансів, економіки та внутрішніх справ залишити посади на тлі загальнонаціональних антикорупційних протестів, які протягом тижня розхитують балканську країну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Борисов також заявив, що до кінця тижня вирішить, чи залишиться його уряд працювати до запланованих виборів наступної весни, чи піде у відставку.

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Але оголошення про звільнення ключових міністрів не вгамувало гнів громадськості, і тисячі болгар сьомий вечір поспіль закликали Борисова та головного прокурора подати у відставку через корупцію на високому політичному рівні. 

Борисов попросив трьох міністрів піти, щоб покласти край припущеннями про те, що вони працюють в змові з опозиційною етнічною турецькою партією РПС ("Рух за права і свободи") і її старшим членом, бізнесменом і медіамагнатом Деляном Пеєвським. 

"Такі припущення мають негативний вплив на партію", - заявила партія Бойко Борисова ГЕРБ. 

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У четвер міністри подадуть заяви про відставку, йдеться в заяві уряду.

Цей крок застав зненацька молодшого партнера уряду по коаліції, націоналістичний альянс "Об’єднані патріоти". Двоє його лідерів заявили, що зустрінуться з Борисовим в четвер.

"У ситуації, що склалася є три варіанти. Уряд залишається, йде у відставку або в цьому парламенті формується новий уряд", - заявив віцепрем'єр Томіслав Дончев в інтерв'ю телеканалу BTV.

Детальніше про події в Болгарії читайте у статті: Геть з пляжу: що викликало масштабні протести у Болгарії та як може змінитися курс країни

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