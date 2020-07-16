Болгария: после недели массовых протестов трое министров уйдут в отставку

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в среду попросил министров финансов, экономики и внутренних дел оставить должности на фоне общенациональных антикоррупционных протестов, которые в течение недели расшатывают балканскую страну.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Борисов также заявил, что до конца недели решит, останется ли его правительство работать до запланированных выборов следующей весной, или уйдет в отставку.

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Но объявления об увольнении ключевых министров не успокоило гнев общественности, и тысячи болгар седьмой вечер подряд призывали Борисова и главного прокурора подать в отставку из-за коррупции на высоком политическом уровне.

Борисов попросил трех министров уйти, чтобы положить конец предположениям о том, что они работают в сговоре с оппозиционной этнической турецкой партией "Движение за права и свободы" и ее старшим членом, бизнесменом и медиамагнатом Деляном Пеевским.

"Такие предположения имеют негативное влияние на партию", - заявила партия Бойко Борисова ГЕРБ.

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В четверг министры подадут заявления об отставке, говорится в заявлении правительства.

Этот шаг застал врасплох младшего партнера правительства по коалиции, националистический альянс "Объединенные патриоты". Двое его лидеров заявили, что встретятся с Борисовым в четверг.

"В сложившейся ситуации есть три варианта. Правительство остается, уходит в отставку или в этом парламенте формируется новое правительство", - заявил вице-премьер Томислав Дончев в интервью телеканалу BTV.

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