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У ЄС звернулися до Росії після вбивства військового медика на Донбасі

Четвер, 16 липня 2020, 11:27

ЄС закликав Росію взяти на себе відповідальність і вплинути на бойовиків для деескалації напруги після вбивства на Донбасі українських військовослужбовців, серед яких військовий медик. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві речниці ЄС із закордонних справ та політики безпеки Набіли Массралі, текст якої наводить "Укрінформ". 

"Ми прочитали доповідь про вбивство трьох українських військовослужбовців та поранення ще двох збройними силами за підтримки Росії. 

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Відповідно до цієї доповіді, однією із жертв став офіцер-медик, який намагався евакуювати тіло вбитого військовослужбовця. Ця ескалація насильства та збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі суперечать мінським домовленостям та зобов’язанням Нормандського саміту від грудня 2019 року", - йдеться у заяві речниці.

Массралі наголосила, що для деескалації ситуації має бути виявлена максимальна стриманість та відновлена повага до міжнародного гуманітарного права.

"Ми очікуємо, що Росія візьме на себе відповідальність, використає свій вплив на збройні сили, які вона підтримує, тобто повною мірою виконуватиме власні зобов’язання за Мінськими угодами", - йдеться у документі.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає варварством вбивство медика на Донбасі, на його думку, це вбивство має ознаки воєнного злочину, тому дипломати постараються, аби подія набула розголосу. 

13 липня бойовики застрелили військового медика, який поспішав на допомогу пораненому військовому. На ньому були усі відповідні маркування.

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