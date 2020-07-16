В ЕС обратились к России после убийства военного медика на Донбассе

ЕС призвал Россию взять на себя ответственность и повлиять на боевиков для деэскалации напряжения после убийства на Донбассе украинских военнослужащих, среди которых военный медик.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении пресс-секретаря ЕС по иностранным делам и политике безопасности Набилы Массрали, текст которого приводит "Укринформ".

"Мы прочитали доклад об убийстве трех украинских военнослужащих и ранения еще двух вооруженными силами при поддержке России.

Согласно этому докладу, одной из жертв стал офицер-медик, который пытался эвакуировать тело убитого военнослужащего. Эта эскалация насилия и увеличение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе противоречат минским договоренностям и обязательствам Нормандского саммита от декабря 2019 года", - говорится в заявлении пресс-секретаря.

Массрали подчеркнула, что для деэскалации ситуации должна быть проявлена ​​максимальная сдержанность и восстановлено ​​уважение международного гуманитарного права.

"Мы ожидаем, что Россия возьмет на себя ответственность, использует свое влияние на вооруженные силы, которые она поддерживает, то есть в полной мере выполнять собственные обязательства по минскому соглашению", - говорится в документе.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает варварством убийство медика на Донбассе, по его мнению, это убийство имеет признаки военного преступления, так что дипломаты постараются, чтобы событие получило огласку.

13 июля боевики застрелили военного медика, который спешил на помощь раненому военному. На нем были все соответствующие маркировки.