"Громадянська платформа" хоче оскаржувати перемогу Дуди у виборах

Головна опозиційна сила Польщі хоче оскаржувати перемогу Анджея Дуди у президентських виборах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

"Громадянська платформа", кандидатом у президенти від якої був Рафал Тшасковський – опонент Дуди у другому турі, хоче офіційно оскаржувати результати виборів.

Відповідне подання про визнання виборів недійсними збираються внести сьогодні до Верховного суду.

Підставою для цього вони називають використання Анджеєм Дудою адмінресурсу під час своєї президентської кампанії.

"Саме голосування пройшло добре, але навколишні події, залучення публічних коштів та державних медіа створили нерівні умови гри", - заявив лідер "Громадянської платформи" Борис Будка.

Відтак, за його словами, вибори "не були чесними".

"Якщо ми не будемо гучно вказувати на порушення законодавства, наступні вибори стану ще більш проблемними", - додав він.

ОБСЄ у своєму відгуку про вибори, попри загалом схвальну оцінку, також згадувала, що державний мовник "діяв як інструмент кампанії для чинного президента", а роль прем’єра Моравецького у кампанії Дуди "розмила межу між державою та партією".

Нагадаємо, у другому турі президентських виборів у Польщі, що проходили 12 липня, перемогу з невеликим відривом здобув попередній президент Анджей Дуда.

Дуда здобув підтримку 51,03% виборців, тоді як його опонент, мер Варшави Рафал Тшасковський – 48,97%.

Різниця між кандидатами становила 422 385 голосів. Явка склала 68,18%.

Розбір результатів виборів читайте у статті: Польща, розколота навпіл: як змінили країну президентські вибори

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