Гражданская платформа" хочет обжаловать победу Дуды в выборах

Главная оппозиционная сила Польши хочет обжаловать победу Анджея Дуды в президентских выборах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

"Гражданская платформа", кандидатом в президенты от которой был Рафал Тшасковський - оппонент Дуды во втором туре, хочет официально оспаривать результаты выборов.

Соответствующее представление о признании выборов недействительными собираются внести сегодня в Верховный суд.

Основанием для этого они называют использование Анджеем Дудой админресурса во время своей президентской кампании.

"Само голосование прошло хорошо, но окружающие события, привлечение общественных финансов и государственных медиа создали неравные условия игры", - заявил лидер "Гражданской платформы" Борис Будка.

Поэтому, по его словам, выборы "не были честными".

"Если мы не будем громко указывать на нарушения законодательства, следующие выборы будут еще более проблемными", - добавил он.

ОБСЕ в своем отзыве о выборах, несмотря на в целом положительную оценку, также вспоминала, что государственный вещатель "действовал как инструмент кампании для действующего президента", а роль премьера Моравецкого в кампании Дуды "размыла границу между государством и партией".

Напомним, во втором туре президентских выборов в Польше, проходивших 12 июля, победу с небольшим отрывом одержал бывший президент Дуда.

Он получил поддержку 51,03% избирателей, тогда как его оппонент, мэр Варшавы Рафал Тшасковський - 48,97%.

Разница между кандидатами составила 422 385 голосов. Явка составила 68,18%.

Разбор результатов выборов читайте в статье: Польша, расколотая пополам: как изменили страну президентские выборы.

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