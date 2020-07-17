Данські винищувачі супроводили літак Ryanair  до Осло після повідомлення про бомбу

Літак авіакомпанії Ryanair з Лондона до Осло успішно приземлився в аеропорту призначення після повідомлення про бомбу на його борту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на норвезьку телерадіокомпанію NRK.

Оператор аеропорту Осло Avinor заявив про посилену присутність сил надзвичайного реагування після отримання повідомлення про бомбу на борту літака.

"Усі пасажири залишили літак і їдуть на автобусі до терміналу ", - заявила представниця Avinor Кетрін Фрамхольт.

Поліція заявила, що деталі інциденту поки що незрозумілі.

Відомо, що Данія підняла два винищувачі у зв’язку з ситуацією з літаком Ryanair.

"Данські F-16 подолали звуковий бар'єр над Ютландією. Літаки забезпечують підтримку у зв'язку з надзвичайними ситуаціями. Наразі більше жодних коментарів немає ", - повідомили збройні сили Данії о 12.30.

Пізніше стало відомо, що у зв’язку з повідомленням про бомбу був затриманий 51-річний громадянин Британії.

Цей інцидент - друга загроза рейсу Ryanair на цьому тижні. Рейс з Дубліна до Кракова був перенаправлений в лондонський аеропорт Станстед після того, як в туалеті літака була знайдена записка з твердженням про бомбу на борту.

Ніяких підозрілих предметів тоді виявлено не було, і після цього інциденту були заарештовані двоє чоловіків.