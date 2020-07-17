Датские истребители сопроводили самолет Ryanair в Осло после сообщения о бомбе

Самолет авиакомпании Ryanair из Лондона в Осло успешно приземлился в аэропорту назначения после сообщения о бомбе на его борту.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на норвежскую телерадиокомпанию NRK.

Оператор аэропорта Осло Avinor заявил об усиленном присутствии сил чрезвычайного реагирования после получения сообщения о бомбе на борту самолета.

"Все пассажиры покинули самолет и едут на автобусе к терминалу ", - заявила представительница Avinor Кэтрин Фрамхольт.

Полиция заявила, что детали инцидента пока неясны.

Известно, что Дания подняла два истребителя в связи с ситуацией с самолетом Ryanair.

"Датские F-16 преодолели звуковой барьер над Ютландией. Самолеты обеспечивают поддержку в связи с чрезвычайными ситуациями. Пока больше никаких комментариев нет ", - сообщили вооруженные силы Дании в 12.30.

Позже стало известно, что в связи с сообщением о бомбе был задержан 51-летний гражданин Британии.

Этот інцидент - вторая угроза рейсу Ryanair на этой неделе. Рейс из Дублина в Краков был перенаправлен в лондонский аэропорт Станстед после того, как в туалете самолета была найдена записка с утверждением о бомбе на борту.

Никаких подозрительных предметов тогда обнаружено не было, и после этого инцидента были арестованы двое мужчин.