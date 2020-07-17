Стефанішина поговорила з єврокомісаром, як розвиватиметься торгівля між Україною і ЄС

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина обговорила з єврокомісаром з питань торгівлі Філом Хоганом питання розвитку торгових відносин між Україною і ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Євроінтеграційний портал, про це йшлося під час її онлайн-зустрічі з єврокомісаром.

"Уряд України прагне розвивати наші відносини також в якості торговельних союзників. У зв'язку з цим, ми зацікавлені у поглибленні співпраці між Україною та ЄС, як на двосторонньому, так і на багатосторонньому рівнях в рамках Світової організації торгівлі", – підкреслила Стефанішина.

Віцепрем'єрка також наголосила, що можливість оновити торговельну частину Угоди про Асоціацію в 2021 році дає обом сторонам шанс налаштувати торговельно-економічне співробітництво на наступні роки.

"Це правильний момент для початку дискусії щодо наших майбутніх торговельних відносин. Ми починаємо діалог з українським бізнесом щодо їхніх потреб та очікувань у контексті оновлення Угоди про асоціацію в економічній частині", – сказала вона.

За словами Стефанішиної, "усунення технічних бар'єрів у торгівлі промисловою продукцією, зокрема, шляхом підписання Угоди про оцінку відповідності та прийняття промислової продукції є нашим ключовим пріоритетом для найбільш ефективної реалізації потенціалу торгівлі з ЄС".

Сторони також обговорили питання можливості надання режиму внутрішнього ринку у чотирьох секторах (фінансовому, телекомунікаційному, поштово-кур'єрському та морському), а також підписання Угоди АСАА (так званий "промисловий безвіз").

"Зростання торгівлі між Україною та ЄС має супроводжуватися налагодженням предметного діалогу щодо логістики", – зазначила віцепрем'єрка та зазначила, що Україна зацікавлена у початку дискусій з ЄС щодо взаємного подальшого відкриття ринків.