Стефанишина поговорила с еврокомиссаром, как будет развиваться торговля между Украиной и ЕС

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина обсудила с еврокомиссаром по вопросам торговли Филом Хоганом вопросы развития торговых отношений между Украиной и ЕС.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Евроинтеграционный портал, об этом шла речь во время ее онлайн-встречи с еврокомиссаром.

"Правительство Украины стремится развивать наши отношения также в качестве торговых союзников. В связи с этим, мы заинтересованы в углублении сотрудничества между Украиной и ЕС, как на двустороннем, так и многостороннем уровнях в рамках Всемиртой торговой организации", – подчеркнула Стефанишина.

Вице-премьер также подчеркнула, что возможность обновить торговую часть Соглашения об Ассоциации в 2021 году дает обеим сторонам шанс настроить торгово-экономическое сотрудничество на последующие годы.

"Это правильный момент для начала дискуссии о наших будущих торговых отношений. Мы начинаем диалог с украинским бизнесом относительно их потребностей и ожиданий в контексте обновления Соглашения об ассоциации в экономической части", – сказала она.

По словам Стефанишиной, "устранение технических барьеров в торговле промышленной продукцией, в частности, путем подписания Соглашения об оценке соответствия и принятие промышленной продукции является нашим ключевым приоритетом для наиболее эффективной реализации потенциала торговли с ЕС".

Стороны также обсудили вопрос о возможности предоставления режима внутреннего рынка в четырех секторах (финансовом, телекоммуникационном, почтово-курьерском и морском), а также подписания Соглашения АСАА (так называемый "промышленный безвиз").

"Рост торговли между Украиной и ЕС должно сопровождаться налаживанием предметного диалога по логистике", – отметила вицепремьер и добавила, что Украина заинтересована в начале дискуссий с ЕС относительно дальнейшего взаимного открытия рынков.