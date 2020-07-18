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Болгарія привітала об’єднання болгарської громади Одещини в одному районі

Субота, 18 липня 2020, 10:20

Болгарія привітала рішення, за яким у рамках адміністративно-територіальної реформи болгарську громаду, яка проживає в Одеській області, об’єднали в одному районі.

Про це у своєму Twitter заявила міністр закордонних справ Болгарії Єкатерина Захарієва.

"Сьогодні у рамках адміністративної реформи 74 тисячі болгар в Україні були об’єднані в одному новому адміністративному районі, із центром у Болграді. Моя подяка українському уряду та моєму другові, міністру закордонних справ Дмитру Кулебі", - зазначила Єкатерина Захарієва.

Нагадаємо, з Болгарії лунали низка закликів щодо того, аби після адміністративно-територіальної реформи в Україні болгарська громада залишилася у межах одного району.

Парламент Болгарії ухвалив заяву з вимогою до України не "розділяти" Болградський район Одеської області, який є одним з головних центрів болгарської меншини в Україні.

МЗС України у зв’язку з цим висловило протест , назвавши неприйнятними спроби втручання у внутрішні справи України.

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Пізніше президент Болгарії Румен Радев висловив сподівання на те, що в результаті адміністративно-територіальної реформи адміністративна і функціональна цілісність Болградського району буде збережена.

Вчора Верховна Рада схвалила рішення про створення нових 138 районів замість попередніх 490. Серед них залишається Болградський район з адміністративним центром у Болграді.

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