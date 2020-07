Болгарія привітала об’єднання болгарської громади Одещини в одному районі

Болгарія привітала рішення, за яким у рамках адміністративно-територіальної реформи болгарську громаду, яка проживає в Одеській області, об’єднали в одному районі.

Про це у своєму Twitter заявила міністр закордонних справ Болгарії Єкатерина Захарієва.

"Сьогодні у рамках адміністративної реформи 74 тисячі болгар в Україні були об’єднані в одному новому адміністративному районі, із центром у Болграді. Моя подяка українському уряду та моєму другові, міністру закордонних справ Дмитру Кулебі", - зазначила Єкатерина Захарієва.

Today 74 000 #Bulgarians in #Ukraine have been united in one new administrative district, centered on the city of #Bolgrad, after the administrative reform! My thanks to the Ukrainian government & my friend, foreign minister @DmytroKuleba @MFA_Ukraine pic.twitter.com/PIB7U1KYNd