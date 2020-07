Болгария приветствует объединение болгарской общины Одесской области в ​​одном районе

Болгария приветствовала решение Украины, согласно которому в рамках административно-территориальной реформы болгарскую общину, проживающую в Одесской области, объединили в одном районе.

Об этом в своем Twitter заявила министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева.

"Сегодня в рамках административной реформы 74 тысячи болгар в Украине были объединены в одном новом административном районе, с центром в Болграде. Моя благодарность украинскому правительству и моему другу, министру иностранных дел Дмитрию Кулебе", - отметила Екатерина Захариева.

Today 74 000 #Bulgarians in #Ukraine have been united in one new administrative district, centered on the city of #Bolgrad, after the administrative reform! My thanks to the Ukrainian government & my friend, foreign minister @DmytroKuleba @MFA_Ukraine pic.twitter.com/PIB7U1KYNd