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Болгария приветствует объединение болгарской общины Одесской области в ​​одном районе

Суббота, 18 июля 2020, 10:20

Болгария приветствовала решение Украины, согласно которому в рамках административно-территориальной реформы болгарскую общину, проживающую в Одесской области, объединили в одном районе.

Об этом в своем Twitter заявила министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева.

"Сегодня в рамках административной реформы 74 тысячи болгар в Украине были объединены в одном новом административном районе, с центром в Болграде. Моя благодарность украинскому правительству и моему другу, министру иностранных дел Дмитрию Кулебе", - отметила Екатерина Захариева.

Напомним, из Болгарии раздавались ряд призывов о том, чтобы после административно-территориальной реформы в Украине болгарский община осталась в пределах одного района.

Парламент Болгарии принял заявление с требованием к Украине не "разделять" Болградский район Одесской области, который является одним из главных центров болгарского меньшинства в Украине.

МИД Украины в связи с этим выразило протест, назвав неприемлемыми попытки вмешательства во внутренние дела Украины.

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Позже президент Болгарии Румен Радев выразил надежду на то, что в результате административно-территориальной реформы административная и функциональная целостность Болградского района будет сохранена.

Вчера Верховная Рада приняла решение о создании новых 138 районов вместо прежних 490. Среди них остается Болградский район с административным центром в Болграде.

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