ЄСПЛ засудив Францію за приниження гідності прохачів притулку

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) засудив Францію за "нелюдські і принижуючі гідність умови життя" прохачів притулку, вимушених жити на вулиці і позбавлених засобів до існування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на рішення суду.

Рішення ЄСПЛ стосується справ п'яти прохачів притулку, одиноких чоловіків, які проживають у Франції. Вони скаржилися, що не можуть отримати матеріальну і фінансову підтримку, на яку вони мають право за французьким законодавством, і тому змушені кілька місяців спати в нелюдських і принижуючих гідність умовах.

"Французька влада не виконала своїх обов'язків за внутрішнім законодавством. Вона була визнана відповідальною за умови, в яких заявники жили протягом декількох місяців: поганий сон, відсутність доступу до санітарних засобів, відсутність засобів до існування і постійний страх бути атакованими або пограбованими. Таким чином, заявники стали жертвами принизливого поводження, що свідчить про відсутність поваги до їх гідності" - заявив ЄСПЛ.

Суд також постановив, що Франція має виплати по 10 тисяч євро трьом заявникам і 12 тисяч євро та 2400 євро відповідно – ще двом заявникам.