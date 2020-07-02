ЕСПЧ осудил Францию ​​за унижение достоинства просителей убежища

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) осудил Францию ​​за "бесчеловечные и унижающие достоинство условия жизни" просителей убежища, вынужденных жить на улице и лишенных средств к существованию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на решение суда.

Решение ЕСПЧ касается дел пяти просителей убежища, одиноких мужчин, проживающих во Франции. Они жаловались, что не могут получить материальную и финансовую поддержку, на которую они имеют право по французскому законодательству, и поэтому вынуждены несколько месяцев спать в нечеловеческих и унижающих достоинство условиях.

"Французские власти не выполнили своих обязательств по внутреннему законодательству. Они были признаны ответственными за условия, в которых заявители жили в течение нескольких месяцев: плохой сон, отсутствие доступа к санитарным средствам, отсутствие средств к существованию и постоянный страх быть атакованными или ограбленными. Таким образом, заявители стали жертвами унизительного обращения, что свидетельствует об отсутствии уважения их достоинства", - заявил ЕСПЧ.

Суд также постановил, что Франция должна выплатить по 10 000 евро трем заявителям и 12 000 евро и 2400 евро соответственно - еще двум заявителям.