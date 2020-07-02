На шахті у польській Сілезії сталося займання метану, є постраждалі

У Польщі на шахті неподалік Катовіце сталося займання метану, повідомляють про кількох постраждалих.

Як пише "Європейська правда", про це інформує RMF FM.

Йдеться про Будрицьку шахту, що біля села Орнонтовіце у Сілезькому воєводстві. Займання метану сталося на глибині близько 1200 метрів сьогодні близько опівдня.

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За останньою інформацією, внаслідок інциденту троє гірників отримали легкі опіки.

Одразу після повідомлення про займання на місце про всяк випадок вилетіли два медичні гелікоптери, але згодом з’ясувалося, що серйозна екстрена допомога не потрібна.

Зараз видобуток на шахті призупинено, працівники піднялися на поверхню. Причини займання метану ще з’ясовують.

Нагадаємо, минулого тижня у Польщі стався вибух на цегельному заводі біля Вроцлава. Тоді отримали поранення 10 осіб.