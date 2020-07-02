На шахте в польской Силезии произошло возгорание метана, есть пострадавшие

В Польше на шахте неподалеку от Катовице произошло возгорание метана, сообщают о нескольких пострадавших.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF FM.

Речь идет о Будрицкой шахте, возле села Орнонтовице в Силезском воеводстве. Возгорание метана произошло на глубине около 1200 метров сегодня около полудня.

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По последней информации, в результате инцидента трое горняков получили легкие ожоги.

Сразу после сообщения о возгорании на место на всякий случай вылетели два медицинских вертолета, но впоследствии выяснилось, что серьезная экстренная помощь не нужна.

Сейчас добыча на шахте приостановлена, работники поднялись на поверхность. Причины возгорания метана еще выясняют.

На прошлой неделе в Польше произошел взрыв на кирпичном заводе у Вроцлава. Тогда получили ранения 10 человек.