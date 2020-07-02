У США новий антирекорд: майже 50 тисяч заражень за добу
У США за минулу добу зареєстрували майже 50 тисяч нових випадків коронавірусу.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.
За останні 24 години у США зареєстрували близько 50 тисяч нових хворих на коронавірус, що є новим антирекордом за увесь час епідемії. У вівторок цей показник теж був рекордним – 48 тисяч заражень. Нагадаємо, населення США– близько 308 мільйонів осіб.
Найбільше випадків зареєстрували у Каліфорнії та Техасі – понад 8 тисяч заражень у кожному зі штатів.
Рівно тиждень тому країна вперше досягла позначки у 40 тисяч випадків за добу.
Якщо раніше епіцентром епідемії у США був Нью-Йорк, зараз найбільш стрімко кількість хворих зростає у Каліфорнії, Арізоні, Нью-Мексико, Техасі, Флориді та Джорджії.
У зв’язку з цим губернатори штатів змінили свої плани щодо послаблення карантину.
Каліфорнія закриває бари й ресторани та встановлює ще низку обмежень на більшій території штату, де проживають близько 70% населення.
Губернатор Індіани також заявив, що подальші послаблення відкладаються щонайменш до середини липня.
Місто Нью-Йорк, де, на відміну від решти країни, ситуація починала налагоджуватися, також відмовився від наміру дозволити ресторанам приймати відвідувачів всередині з понеділка, як анонсувалося раніше.
Кілька днів тому головний інфекціоніст країни Ентоні Фаучі зазначив, що якщо тенденція не зміниться, щоденний приріст нових заражень коронавірусом може досягти і 100 тисяч.