У США новий антирекорд: майже 50 тисяч заражень за добу

У США за минулу добу зареєстрували майже 50 тисяч нових випадків коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

За останні 24 години у США зареєстрували близько 50 тисяч нових хворих на коронавірус, що є новим антирекордом за увесь час епідемії. У вівторок цей показник теж був рекордним – 48 тисяч заражень. Нагадаємо, населення США– близько 308 мільйонів осіб.

Найбільше випадків зареєстрували у Каліфорнії та Техасі – понад 8 тисяч заражень у кожному зі штатів.

Рівно тиждень тому країна вперше досягла позначки у 40 тисяч випадків за добу.

Якщо раніше епіцентром епідемії у США був Нью-Йорк, зараз найбільш стрімко кількість хворих зростає у Каліфорнії, Арізоні, Нью-Мексико, Техасі, Флориді та Джорджії.

У зв’язку з цим губернатори штатів змінили свої плани щодо послаблення карантину.

Каліфорнія закриває бари й ресторани та встановлює ще низку обмежень на більшій території штату, де проживають близько 70% населення.

Губернатор Індіани також заявив, що подальші послаблення відкладаються щонайменш до середини липня.

Місто Нью-Йорк, де, на відміну від решти країни, ситуація починала налагоджуватися, також відмовився від наміру дозволити ресторанам приймати відвідувачів всередині з понеділка, як анонсувалося раніше.

Кілька днів тому головний інфекціоніст країни Ентоні Фаучі зазначив, що якщо тенденція не зміниться, щоденний приріст нових заражень коронавірусом може досягти і 100 тисяч.