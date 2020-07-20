Во Франции маски стали обязательными в общественных местах, нарушителям - 135 евро штрафа

Во Франции с понедельника, 20 июля, начало действовать требование носить маску во всех закрытых общественных местах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на французский телеканал BFM TV.

До сих пор маски были обязательными только в общественном транспорте, в других закрытых общественных пространствах они рекомендовались. Теперь маски следует носить в магазинах, торговых центрах, администрациях, банках, на крытых рынках и тому подобное. За нарушение требования предусмотрен штраф в 135 евро.

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Эта мера является реакцией на небольшое усиление вируса: увеличилось количество обращений к врачам и кластеров инфекции.

Президент Эммануэль Макрон объявил 14 июля, что обязательства носить маску вступит в силу 1 августа. Но эту дату быстро перенесли после критики со стороны врачей, которые предупредили о рисках возрождения эпидемии на фоне ослабления карантинных мер.

Имея более 30 тысяч смертей, Франция - одна из стран, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса в Европе. По состоянию на воскресенье в стране зафиксировано почти 175 000 инфекций COVID-19.