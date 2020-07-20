У Болгарії протестувальники заблокували бульвар перед будівлею парламенту

У центрі болгарської столиці триває антиурядовий протест – його учасники заблокували бульвар перед будівлею парламенту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство БГНЕС.

Кількість протестувальників постійно зростає. Їх вимоги залишаються незмінними - відставка уряду під керівництвом Бойка Борисова і головного прокурора Івана Гешева.

Один з протестувальників заявив, що має намір брати участь в акціях протесту до тих пір, поки вимоги не будуть виконані. "Ми протестуємо проти корупції і безкарності. Прем'єр-міністр поводиться дивно, його заяви неадекватні. І нікому розслідувати справу прем'єр-міністра на предмет явних ознак корупції. Установи не працюють самостійно. Вся політична модель диктується однією людиною. Це неправильно, і я проти такої моделі правління", - сказав він.

"Ми очікуємо відставки уряду, а також головного прокурора. Я дуже сподіваюся, що люди, які скоюють злочини, не тільки підуть у відставку, але і сядуть у в'язницю", - додав інший протестувальник.

Організатори акції непохитні в тому, що громадянська непокора є законною формою протесту. Співробітники правоохоронних органів закликали до того, щоб протести носили мирний характер і державні установи мали змогу працювати.

У місці проведення акції зараз посилено присутність поліції, будівля парламенту оточена поліцейським кордоном.

Натовп скандує "Відставка" і "Мафія". Депутати, які почали прибувати рано вранці, щоб увійти до парламенту до того, як він був заблокований, були освистані громадянами.

Парламент Болгарії готується дебати щодо п'ятого вотуму недовіри уряду. Він був ініційований болгарськими соціалістами через політику Борисова по боротьбі з корупцією.

Нагадаємо, минулого тижня прем’єр Бойко Борисов попросив міністрів фінансів, економіки та внутрішніх справ залишити посади на тлі загальнонаціональних антикорупційних протестів, які протягом тижня розхитували балканську країну.

Детальніше про події в Болгарії читайте у статті: Геть з пляжу: що викликало масштабні протести у Болгарії та як може змінитися курс країни