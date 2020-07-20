В Болгарии протестующие заблокировали бульвар перед зданием парламента

В центре болгарской столицы продолжается антиправительственный протест, его участники заблокировали бульвар перед зданием парламента.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство БГНЕС.

Количество протестующих постоянно растет. Их требования остаются неизменными - отставка правительства под руководством Бойко Борисова и главного прокурора Ивана Гешева.

Один из протестующих заявил, что намерен участвовать в акциях протеста до тех пор, пока требования не будут выполнены. "Мы протестуем против коррупции и безнаказанности. Премьер-министр ведет себя странно, его заявления неадекватны. И некому расследовать дело премьер-министра на предмет явных признаков коррупции. Учреждения не работают самостоятельно. Вся политическая модель диктуется одним человеком. Это неправильно, и я против такой модели правления", - сказал он.

"Мы ожидаем отставки правительства, а также главного прокурора. Я очень надеюсь, что люди, которые совершают преступления, не только уйдут в отставку, но и сядут в тюрьму", - добавил другой протестующий.

Организаторы акции непреклонны в том, что гражданское неповиновение является законной формой протеста. Сотрудники правоохранительных органов призвали к тому, чтобы протесты носили мирный характер и государственные учреждения имели возможность работать.

В месте проведения акции сейчас усилено присутствие полиции, здание парламента окружено полицейским кордоном.

Толпа скандирует "Отставка" и "Мафия". Депутаты, которые начали прибывать рано утром, чтобы войти в парламент до того, как он был заблокирован, были освистаны гражданами.

Парламент Болгарии готовится дебаты относительно пятого вотума недоверия правительству. Он был инициирован болгарскими социалистами из-за политики Борисова по борьбе с коррупцией.

Напомним, на прошлой неделе премьер Бойко Борисов попросил министров финансов, экономики и внутренних дел оставить должности на фоне общенациональных антикоррупционных протестов, которые в течение недели расшатывали балканскую страну.