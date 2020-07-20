8 країн та 26 кораблів: у Чорному морі стартують навчання Sea Breeze-2020

У Чорному морі починаються 20-ті військові навчання Sea Breeze, спільно організовані Україною та США.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляється на офіційних сторінках партнерів - 6-го флоту ВМС США та ВМС Збройних сил України.

Навчання триватимуть 7 днів, з 20 до 26 липня. Цього року маневрах візьмуть участь понад 2 тисячі військових з восьми країн - України, США, Грузії, Болгарії, Румунії, Туреччини, Іспанії та Норвегії; 26 кораблів та 19 літаків. Серед них – американський есмінець USS Porter, що увійшов в Чорне море 19 липня.

Фото: Facebook ВМС України

Метою навчань є підвищення взаємосумісності підрозділів ВМС ЗС України, ВМС США, держав-партнерів та постійно діючих морських груп НАТО для спільних безпекових операцій у Чорноморському регіоні.

Військові будуть відпрацьовувати протиповітряну, протичовнову та протикатерну оборону, прибережні і річкові операції, морські операції перехоплення, взаємодію флоту з авіацією, реагування на пошкодження, пошуково-рятувальні операції.

Керівником навчань від української сторони є заступник командувача ВМС ЗС України, капітан 1 рангу Олексій Доскато, від американської сторони – заступник командира з’єднання надводних кораблів "60" 6-го флоту ВМС США в Європі, капітан 1 рангу Кайл Гант.

"З метою запобігання розповсюдженню вірусної інфекції COVID-19 навчання проходитимуть протягом 7 днів у безконтактному форматі із залученням виключно морського та повітряного компоненту. Враховуючи вимоги попередження пандемії, церемонія відкриття "Сі Бриз – 2020" проходила у виді телефонного зв’язку", - зазначає пресслужба Військово-морських сил ЗСУ.

Sea Breeze спільно організовуються Україною та США з 1997 року згідно з Меморандумом про взаєморозуміння та співробітництво у питаннях військових відносин між МО США та МО України, підписаним у 1993 році.

Навчання серії Sea Breeze проводяться як з державами-членами НАТО, так і з іншими державами-партнерами.