8 стран и 26 кораблей: в Черном море стартуют учения Sea Breeze-2020

В Черном море начинаются 20-е военные учения Sea Breeze, совместно организованные Украиной и США.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщается на официальных страницах партнеров - 6-го флота ВМС США и ВМС Вооруженных сил Украины.

Учения продлятся 7 дней, с 20 по 26 июля. В этом году маневрах примут участие более 2000 военных из восьми стран - Украины, США, Грузии, Болгарии, Румынии, Турции, Испании и Норвегии; 26 кораблей и 19 самолетов. Среди них - американский эсминец USS Porter, вошедший в Черное море 19 июля.

Целью учений является повышение совместимости подразделений ВМС ВС Украины, ВМС США, государств-партнеров и постоянно действующих морских групп НАТО для совместных операций по повышению безопасности в Черноморском регионе.

Военные будут отрабатывать противовоздушную, противолодочную и противокатерной оборону, прибрежные и речные операции, морские операции перехвата, взаимодействие флота с авиацией, реагирование на повреждения, поисково-спасательные операции.

Руководителем учений от украинской стороны является заместитель командующего ВМС ВС Украины капитан 1 ранга Алексей Доскато, от американской стороны - заместитель командира соединения надводных кораблей "60" 6-го флота ВМС США в Европе, капитан 1 ранга Кайл Хант.

"С целью предотвращения распространения вирусной инфекции COVID-19 учения будут проходить в течение 7 дней в бесконтактном формате с привлечением исключительно морского и воздушного компонента. Учитывая требования предупреждения пандемии, церемония открытия "Си Бриз - 2020" проходила по телефонной связи", - отмечает пресс-служба Военно-морских сил ВСУ.

Sea Breeze совместно организуются Украиной и США с 1997 года согласно Меморандуму о взаимопонимании и сотрудничестве в вопросах военных отношений между МО США и МО Украины, подписанным в 1993 году.

Учения серии Sea Breeze проводятся как с государствами-членами НАТО, так и с другими государствами-партнерами.