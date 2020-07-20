Швейцарія відкриє кордони для неодружених пар, яких розлучив коронавірус

Швейцарська влада вирішила робити винятки щодо обмеження на в'їзд для людей з третіх країн, чиї партнери живуть у Швейцарії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Оскільки жителям багатьох країн за межами ЄС і Шенгенської зони не дозволено в'їзд до Швейцарії, пари, де один партнер живе в Швейцарії, а інший за кордоном, були розлучені з початку пандемії Covid-19.

Єдиними громадянами третіх країн, яким дозволено приїжджати до Швейцарії зараз є громадяни Алжиру, Австралії, Канади, Грузії, Японії, Марокко, Нової Зеландії, Руанди, Південної Кореї, Таїланду, Тунісу і Уругваю.

Також дозволено в'їзд жителям деяких країн ЄС за межами Шенгенської зони - Болгарії, Ірландії, Хорватії, Румунії та Кіпру.

Масштабна кампанія в соціальних мережах "LoveIsNotTourism" була розпочата в Данії, Норвегії та Австрії, щоб вимагати, щоб держави зробили виняток і зняли обмеження щодо пар, які не перебувають у шлюбі.

Уряди цих трьох країн погодилися впустити іноземних партнерів. Тепер Швейцарія готова наслідувати цей приклад.

"У нас розуміння людей в цій ситуації. Ми скорегуємо наші умови в'їзду якомога швидше", - заявила Барбара Бюше, заступник директора Державного секретаріату з міграції (SEM).

Проте, будуть встановлені суворі критерії щодо права іноземців на возз'єднання зі своїми партнерами у Швейцарії.

"Ми знаходимося в контакті з митницею і Міністерством закордонних справ, щоб встановити критерії для в'їзду", - сказав Бюше.

Точно не матимуть права на в'їзд люди, які спілкувалися на сайтах онлайн-знайомств, але ще не зустрічалися особисто. Також не будуть впускати тих, хто спробує іммігрувати до Швейцарії під виглядом возз'єднання.

Швейцарія до кінця липня прийме рішення про заходи контролю, які повинні бути введені, і забезпечить застосування цієї політики до початку серпня.