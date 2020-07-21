У Бельгії проводять розслідування у зв’язку зі смертю чоловіка після затримання поліцією

У Бельгії розпочали розслідування після того, як в неділю в лікарні помер чоловік, заарештований поліцією Антверпена.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

На відео, знятому у фламандському місті в неділю, можна побачити утримуваного двома поліцейськими чоловіка, що лежить на землі. Ролик був поширений в соціальних мережах поряд з хештегом #MurderInAntwerp ("вбивство в Антверпені"), який в понеділок був в тренді в Twitter в Бельгії.

Крім того, була подана петиція із засудженням цього інциденту і закликом до справедливості.

"Ми поки утримуємося від будь-яких коментарів з цього приводу", - йдеться в повідомленні поліції Антверпена в Twitter, також використовує хештег #MurderInAntwerp. "В даний час проводиться судове розслідування причин смерті чоловіка. Потерпілий не помер на вулиці, а був доставлений в лікарню в критичному стані" – додали в поліції.

За даними місцевих ЗМІ, 29-річний чоловік був родом з брюссельського району Моленбек-Сен-Жан.

Представник поліції повідомив газеті Het Laatste Nieuws, що чоловік не був "задушений до смерті", як стверджував чоловік, який знімав відео, а замість цього був "реанімований протягом 20 хвилин і доставлений в лікарню в критичному стані".

Він також повідомив, що о чоловік кидав меблі в людей на терасі кафе, тому на місце прибула поліція.

"Коли наші люди прибули на місце події, вони схопили його і прикували наручниками до землі", - сказав представник поліції.

Нагадаємо, 25 травня в Міннеаполісі, штат Міннесота, спалахнули масові заворушення через смерть 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда, який помер під час затримання поліцією. На нього наділи наручники, повалили на землю і притиснули коліном шию, хоча той кричав, що не може дихати. Чоловік помер в лікарні.

Згодом протести переросли в погроми. Протестні акції пройшли по всьому світу.