В Бельгии проводят расследование в связи со смертью мужчины после задержания полицией

В Бельгии начали расследование после того, как в воскресенье в больнице скончался мужчина, арестованный полицией Антверпена.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

На видео, снятом во фламандском городе в воскресенье, можно увидеть удерживаемого двумя полицейскими мужчину, лежащего на земле. Ролик был распространен в социальных сетях наряду с хештегом #MurderInAntwerp ("убийство в Антверпене"), который в понедельник был в тренде в Twitter в Бельгии.

Кроме того, была подана петиция с осуждением этого инцидента и призывом к справедливости.

"Мы пока воздерживаемся от любых комментариев по этому поводу", - говорится в сообщении полиции Антверпена в Twitter, используя хэштег #MurderInAntwerp. "В настоящее время проводится судебное расследование причин смерти мужчины. Пострадавший не умер на улице, а был доставлен в больницу в критическом состоянии", – добавили в полиции.

По данным местных СМИ, 29-летний мужчина был родом из брюссельского района Моленбек-Сен-Жан.

Представитель полиции сообщил газете Het Laatste Nieuws, что человек не был "задушен до смерти", как утверждал мужчина, который снимал видео, а вместо этого был "реанимирован в течение 20 минут и доставлен в больницу в критическом состоянии".

Он также сообщил, что в мужчина бросал мебель в людей на террасе кафе, поэтому на место прибыла полиция.

"Когда наши люди прибыли на место происшествия, они схватили его и приковали наручниками к земле", - сказал представитель полиции.

Напомним, 25 мая в Миннеаполисе, штат Миннесота, вспыхнули массовые беспорядки из-за смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, который умер во время задержания полицией. На него надели наручники, повалили на землю и прижали коленом шею, хотя тот кричал, что не может дышать. Мужчина скончался в больнице.

Позже протесты переросли в погромы. Протестные акции прошли по всему миру.