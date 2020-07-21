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Трамп, який був проти маскового режиму, назвав носіння маски проявом "патріотизму"

Вівторок, 21 липня 2020, 09:15

Президент США Дональд Трамп вважає носіння захисної маски проявом патріотизму, хоча раніше висміював свого опонента на виборах Джо Байдена за носіння маски.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми єдині в наших зусиллях перемогти невидимий китайський вірус, і багато людей кажуть, що патріотично носити маску, коли ви не можете соціально дистанціюватися. Немає нікого більш патріотичного, ніж я, ваш улюблений президент!" - написав Трамп.

Він долучив власний знімок, де він у масці з президентською печаткою під час свого візиту в Національний військово-медичний центр Уолтера Ріда на початку цього місяця.

Протягом декількох місяців помічники намагалися змусити Трампа носити маску, але він наполегливо відмовлявся і на людях одягав маску тільки один раз.

Раніше навесні Трамп висміяв кандидата в президенти від Демократичної партії Джо Байдена за носіння маски, а під час брифінгу в квітні він припустив, що вона не здається йому президентською.

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