Трамп, який був проти маскового режиму, назвав носіння маски проявом "патріотизму"
Президент США Дональд Трамп вважає носіння захисної маски проявом патріотизму, хоча раніше висміював свого опонента на виборах Джо Байдена за носіння маски.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Ми єдині в наших зусиллях перемогти невидимий китайський вірус, і багато людей кажуть, що патріотично носити маску, коли ви не можете соціально дистанціюватися. Немає нікого більш патріотичного, ніж я, ваш улюблений президент!" - написав Трамп.
We are United in our effort to defeat the Invisible China Virus, and many people say that it is Patriotic to wear a face mask when you can’t socially distance. There is nobody more Patriotic than me, your favorite President! pic.twitter.com/iQOd1whktN— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 20, 2020
Він долучив власний знімок, де він у масці з президентською печаткою під час свого візиту в Національний військово-медичний центр Уолтера Ріда на початку цього місяця.
Протягом декількох місяців помічники намагалися змусити Трампа носити маску, але він наполегливо відмовлявся і на людях одягав маску тільки один раз.
Раніше навесні Трамп висміяв кандидата в президенти від Демократичної партії Джо Байдена за носіння маски, а під час брифінгу в квітні він припустив, що вона не здається йому президентською.