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Трамп, который был против масочного режима, назвал ношение маски проявлением "патриотизма"

Вторник, 21 июля 2020, 09:15

Президент США Дональд Трамп считает ношение защитной маски проявлением патриотизма, хотя раньше высмеивал своего оппонента на выборах Джо Байдена за ношение маски.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы едины в наших усилиях победить невидимый китайский вирус, и много людей говорят, что патриотично носить маску, когда вы не можете социально дистанцироваться. Нет никого более патриотичного, чем я, ваш любимый президент!" - написал Трамп.

Он добавил собственный снимок, где он в маске с президентской печатью во время своего визита в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида в начале этого месяца.

В течение нескольких месяцев помощники пытались заставить Трампа носить маску, но он упорно отказывался и на людях надевал маску только один раз.

Ранее весной Трамп высмеял кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена за ношение маски, а во время брифинга в апреле он предположил, что она не кажется ему президентской.

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