Трамп, который был против масочного режима, назвал ношение маски проявлением "патриотизма"
Президент США Дональд Трамп считает ношение защитной маски проявлением патриотизма, хотя раньше высмеивал своего оппонента на выборах Джо Байдена за ношение маски.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Мы едины в наших усилиях победить невидимый китайский вирус, и много людей говорят, что патриотично носить маску, когда вы не можете социально дистанцироваться. Нет никого более патриотичного, чем я, ваш любимый президент!" - написал Трамп.
We are United in our effort to defeat the Invisible China Virus, and many people say that it is Patriotic to wear a face mask when you can’t socially distance. There is nobody more Patriotic than me, your favorite President! pic.twitter.com/iQOd1whktN— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 20, 2020
Он добавил собственный снимок, где он в маске с президентской печатью во время своего визита в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида в начале этого месяца.
В течение нескольких месяцев помощники пытались заставить Трампа носить маску, но он упорно отказывался и на людях надевал маску только один раз.
Ранее весной Трамп высмеял кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена за ношение маски, а во время брифинга в апреле он предположил, что она не кажется ему президентской.