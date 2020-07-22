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Посли G7 вперше зустрілись з новим главою НБУ

Середа, 22 липня 2020, 09:59

Посли країн "Групи семи" в Україні під час зустрічі з новим главою Нацбанку Кирилом Шевченком підкреслили йому важливість незалежної монетарної політики і ефективного регулювання банківської системи. 

Про зустріч йдеться в офіційному Twitter-акаунті головування США в групі послів G7, повідомляє "Європейська правда". 

Під час зустрічі з Швеченком посли привітали його з призначенням і відзначили критично важливу роль, яку НБУ відігравав останніми роками у стабілізації фінансової системи та зменшенні шахрайства і корупції в банківському секторі. 

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"Вони підкреслили важливість збереження незалежної та раціональної монетарної політики та ефективного регулювання банківської системи для підтримки економічного зростання", - сказано у повідомленні. 

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що новий голова НБУ Кирило Шевченко є "саме тим професіоналом, якого потребує і НБУ,  і економіка, і вся Україна".

Шевченко назвав основні пріоритети своєї роботи на новій посаді.

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G7 (група семи)
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