Посли G7 вперше зустрілись з новим главою НБУ

Посли країн "Групи семи" в Україні під час зустрічі з новим главою Нацбанку Кирилом Шевченком підкреслили йому важливість незалежної монетарної політики і ефективного регулювання банківської системи.

Про зустріч йдеться в офіційному Twitter-акаунті головування США в групі послів G7, повідомляє "Європейська правда".

Під час зустрічі з Швеченком посли привітали його з призначенням і відзначили критично важливу роль, яку НБУ відігравав останніми роками у стабілізації фінансової системи та зменшенні шахрайства і корупції в банківському секторі.

"Вони підкреслили важливість збереження незалежної та раціональної монетарної політики та ефективного регулювання банківської системи для підтримки економічного зростання", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що новий голова НБУ Кирило Шевченко є "саме тим професіоналом, якого потребує і НБУ, і економіка, і вся Україна".

Шевченко назвав основні пріоритети своєї роботи на новій посаді.

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